México llama a romper la “parálisis global” ante la crisis climática

Belém, Brasil.- En el marco de la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP30, celebrada en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, México lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para actuar frente a la crisis climática, advirtiendo sobre la “parálisis” global ante el calentamiento del planeta.

Durante su intervención, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, denunció la falta de acción efectiva frente a la emergencia climática y criticó la retórica vacía que, dijo, sustituye la voluntad política.

“Lo inaceptable es la parálisis del mundo ante la crisis climática, la dilución de la voluntad política en discursos políticamente correctos y vacíos, la cobardía disfrazada de diplomacia, la negación ante la ciencia que anestesia la acción”, expresó Bárcena.

La funcionaria recordó las “devastadoras lluvias” que en semanas recientes afectaron a México, dejando al menos 83 personas muertas y más de una decena de desaparecidos, como ejemplo de los efectos inmediatos del cambio climático.

“Es una tragedia que nos recuerda con dolor, pero con claridad, que el cambio ya no es una advertencia, es una realidad que nos iguala como humanidad”, subrayó.

Durante su participación, México presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), que establece metas climáticas “por primera vez en términos absolutos”. El compromiso fija un límite de 364 a 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente, una reducción superior al 50% respecto al escenario tendencial, sin condiciones externas.

La estrategia, explicó Bárcena, forma parte del “Plan México”, una nueva visión de industrialización sustentable que involucra sectores como energía, transporte, industria, agricultura, residuos, petróleo, gas y construcción.

Asimismo, México se adhirió a la iniciativa Bosques Tropicales Para Siempre (T3F) y anunció la creación, junto a Guatemala y Belice, de la Gran Selva Maya, un corredor biológico de 5.7 millones de hectáreas destinado a la conservación.

Bárcena destacó que Latinoamérica genera solo el 11% de las emisiones globales, pero es una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático. En ese contexto, resaltó que recuperar el 10% de los 1,450 km² de manglares mexicanos permitiría reducir 19 millones de toneladas de carbono, equivalentes al 3% de las emisiones nacionales de 2024.

La titular de Medio Ambiente también anunció que la adaptación climática será tratada como un tema de seguridad nacional y adelantó la creación de la primera Política Nacional de Adaptación para 2026.

Finalmente, Bárcena instó a fortalecer las sinergias entre los acuerdos de clima y biodiversidad, acelerar el financiamiento climático global y armonizar las mediciones de carbono bajo el marco del Acuerdo de París.

“No hay tiempo que perder. Cada décima de grado importa. Ninguna nación puede recorrer esta crisis sola”, concluyó, citando al expresidente estadounidense Barack Obama:

“Somos la primera generación en experimentar los efectos del cambio climático y la última que tendrá la oportunidad de revertirlos.”