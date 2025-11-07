Detiene la FGR al exrector de la UAEM por presunta participación en “La Estafa Maestra”

Cuautla, Morelos.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este viernes al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde 2018, por su presunta implicación en el desvío de recursos públicos dentro del esquema de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.

La captura se llevó a cabo en la ciudad de Cuautla, y posteriormente el exfuncionario fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Cuernavaca, ubicadas a poco más de 54 kilómetros del lugar del arresto, donde permanecerá mientras continúan los procedimientos legales.

De acuerdo con fuentes ministeriales, en las próximas horas Vera Jiménez podría ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, para su reclusión preventiva.

Las investigaciones apuntan a que el exrector habría participado en la firma de convenios mediante los cuales se desviaron recursos federales del programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, implementado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Dichos fondos fueron canalizados irregularmente a través de la UAEM, con la presunta intervención de integrantes del Patronato Universitario y otros funcionarios de la institución.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido información oficial sobre la situación jurídica del detenido ni sobre los pasos que seguirá el proceso penal.

Cabe recordar que en marzo de 2021, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos difundió una ficha informativa en la que identificó a Jesús Alejandro Vera Jiménez como probable partícipe de hechos ilícitos, ofreciendo una recompensa de hasta mil 110 UMAS a quien aportara datos útiles para su localización, dentro de la causa penal JC/860/2017.

Con esta detención, la FGR busca avanzar en la rendición de cuentas por uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años en el país.