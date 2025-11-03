Más de 100 mil personas disfrutaron el Festival de las Almas 2025

Valle de Bravo, Méx.- Con la participación de más de 100 mil personas, a lo largo de nueve días, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, concluyó con gran éxito la vigésima tercera edición del Festival de las Almas 2025, celebrada en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo.

Durante esta edición se realizaron más de 100 actividades en diversas sedes como la Alameda Central “La Velaria”, el Jardín Central, el Museo Joaquín Arcadio Pagaza, el Museo Arqueológico de Valle de Bravo y la Escuela Municipal de Artes, Música y Danza.

Cada espacio fue escenario del talento mexiquense que dio muestra del por qué el Estado de México es Un Destino Hecho a Mano, con una amplia oferta cultural que incluyó talleres, conciertos, obras de teatro, presentaciones de libros y el colorido desfile CatrínValle.

El domingo 2 de noviembre, último día de actividades, el grupo Motel ofreció un concierto en el Jardín Central, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos como “Y te vas”, “Lejos estamos mejor” y “Dime ven”, cerrando con gran energía las actividades del festival.

Por su parte, en la Alameda Central “La Velaria” se presentaron la compañía de danza Zanco de Madera, el concierto de Asha’s Smile y la proyección de la película “Hasta el viento tiene miedo”.

Además, el tradicional Desfile de Lanchas Decoradas iluminó el lago del Pueblo Mágico con un espectáculo lleno de color y tradición, en el que participaron embarcaciones adornadas con flores de cempasúchil y velas.

Con este exitoso cierre del Festival de las Almas 2025, el Gobierno del Estado de México, reafirma su compromiso de acercar el arte y la cultura a todas y todos, fortaleciendo la identidad, las tradiciones y la creatividad mexiquense.