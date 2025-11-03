Festival las Cuatro Casas rompe expectativas en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- La primera edición del Festival Internacional de las Cuatro Casas rompió expectativas, Naucalpan ya que logro reunir 60 mil almas, quienes disfrutaron de casi 12 horas continuas de música.

Más de 13 bandas internacionales ofrecieron ritmos de Rock, Ska y Raggae, así como arte, cultura y convivencia social en el Parque Naucalli, donde se vivió un cierre espectacular, con saldo blanco.

Desde las primeras horas de este domingo de Día de Muertos, miles de familias y jóvenes, así como visitantes de municipios vecinos, de la Ciudad de México y de otros estados del interior de la República, llegaron a este recinto donde disfrutaron del espectáculo de un gran cartel de bandas internacionales, como Los Caligaris, Liran’Roll, Lost Acapulco, Toster, Skiner, Elli Noise, Gondwana, entre otros.

El Parque Naucalli, abrió sus puertas desde muy temprano donde se formaron enormes filas para ingresar y ser parte de la primera edición de esta experiencia histórica y única en Naucalpan, que ofreció un ambiente familiar y fiesta continua en dos escenarios Tlalocan y Mictlán.

Miles de voces entonaron, las canciones de la banda colombiana Toster, de Skiner, Los Rebel Cats, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Nana Pancha y Sekta Core, ya marcando un atardecer lleno de diversión.

La banda argentina Los Caligaris, hacia la recta final del festival, incluyeron en el marco de la conmemoración de Día de Muertos, una edición especial de temas como Calaveras y Diablitos y Recuérdame, entre otras, así dieron el cierre perfecto a un día que será recordado como el inicio de una tradición en la que multitudes se unieron para fomentar la convivencia social a través de la música.

Cientos de familias decidieron vivir esta experiencia desde el perímetro iluminado del Parque Naucalli, contagiándose del ambiente de fiesta y comunidad para escuchar a sus bandas preferidas, como Lost Acapulco, la banda chilena Gondwana que a ritmo de Reggae perfiló el cierre del día.

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, impulso otras actividades en esta primera edición de este festival internacional, talleres, funciones de cine, así como un gran espectáculo de lucha libre, que fue engalanado con enfrentamientos entre leyendas del pancracio como Solar, Solar Jr. y Huracán Ramírez Jr. quienes se enfrentaron a Negro Navarro, Argenis y Alebrije en la gran lucha estelar.

Con este tipo de eventos, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el fomento al arte, la cultura y la música que generan comunidad y refuerzan la identidad y arraigo de la ciudadanía con su municipio, ya que cuando se trabaja para el pueblo los espacios públicos pueden convertirse en grandes escenarios que alberguen eventos gratuitos para la población.

Además, con el apoyo de las corporaciones de seguridad que resguardaron la integridad de las y los miles de asistentes, tanto la Guardia Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, así como Protección Civil de Naucalpan y Cruz Roja Mexicana, se reportó saldo blanco en este magno evento, sin precedentes en el municipio.