Metepec impulsa reforestación con más de 15 mil árboles plantados

Metepec, Méx.- En búsqueda de consolidar un entorno más verde y saludable para sus habitantes, el gobierno municipal de Metepec, encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández, a través de la Dirección de Medio Ambiente, impulsa una estrategia de reforestación que ya ha generado avances visibles en diversas zonas del municipio.

En sus redes sociales, el alcalde compartió que, durante lo que va de la administración, se han sembrado 15, 232 árboles. “Metepec, ciudad que vive. Reforestamos 15 232 árboles”, escribió.

Esta cifra representa parte de un esfuerzo público que incluye jornadas de siembra, colaboración ciudadana y selección de especies adaptadas al contexto local.

De acuerdo con reportes oficiales, las especies que se contemplan en las jornadas de plantación incluyen: liquidámbar, trueno, acacia, jacaranda y retama.

Asimismo, para zonas naturales como el Cerro de los Magueyes, se prevé la siembra de 4 000 pinos forestales, como parte de la segunda fase del programa de arborización municipal.

Las áreas beneficiadas abarcan parques, camellones, fraccionamientos y espacios naturales como, por ejemplo, el parque Estado de México, Jardín La Pila, Providencia, y el Cerro de los Magueyes.

El gobierno de Metepec destaca que las jornadas no solo se concentran en la plantación, sino también en el seguimiento y cuidado de los árboles. En este sentido, se contempla un equipo de vigilancia para asegurar que los ejemplares plantados se adapten correctamente al entorno.

Además, la estrategia incluye la colaboración de vecinos, escuelas y autoridades auxiliares, lo cual refuerza la idea de que el cuidado ambiental es un esfuerzo compartido. En palabras del propio alcalde: “Cada árbol que sembramos es un compromiso con la vida y con el futuro de nuestras familias”.

El programa de reforestación de Metepec se inscribe dentro de una estrategia de desarrollo sustentable que busca vincular infraestructura, espacios públicos de calidad y medio ambiente.

La administración de Fernando Flores Fernández da señales positivas de compromiso con el medio ambiente en Metepec. La meta de plantación busca mostrar resultados concretos, garantizando el cuidado de esos 15, 232 árboles y la expansión real de áreas verdes que beneficien a la comunidad.