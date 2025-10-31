En la seguridad pública la labor de los elementos policíacos es fundamental: Vargas

Atizapán, Méx.- “En muchos municipios del Estado de México y del país estamos viviendo los estragos de la estrategia de seguridad fallida de “abrazos y no balazos”, y no se debe olvidar que la seguridad es la principal demanda de la ciudadanía”, señaló el Senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar.

El Senador señaló lo anterior, durante la presentación del libro “Seguridad Pública con estrategias basadas en inteligencia” escrita por Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, actual Comisario de Seguridad de Atizapán de Zaragoza.

En presencia del alcalde de dicha demarcación, Pedro Rodríguez y los diputados Ivonne Ortega y Mariano Camacho, recordó que la seguridad pública no es un tema de partidos sino un trabajo conjunto en el que la labor de los elementos policíacos es fundamental.