Transparencia, clave para la confianza ciudadana: Vázquez

Toluca, Méx.- El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Estado de México, participó en el acto inaugural del “XXIX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información”, donde reafirmó el compromiso del Poder Legislativo mexiquense con la rendición de cuentas, la transparencia y la apertura institucional como pilares fundamentales de la democracia.

Durante su intervención, el legislador subrayó que la transparencia no es solo un tema técnico o legislativo, sino profundamente humano, porque está ligada a la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

Destacó que la transparencia digital implica mucho más que publicar información: significa asegurar que los datos públicos sean claros, útiles y accesibles para todas las personas, de manera que fortalezcan el ejercicio de derechos y la participación social.

Asimismo, reconoció que los desafíos contemporáneos en la materia exigen un enfoque ético y responsable, mencionando retos como la brecha digital, la ciberseguridad, la trazabilidad de la información y la ética en el uso de las tecnologías.

“El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de actualizar los marcos normativos, definir estándares mínimos obligatorios y garantizar derechos exigibles en materia de información pública y protección de datos personales”, puntualizó.

El diputado Francisco Vázquez hizo un reconocimiento especial a los organizadores del encuentro, destacando el liderazgo y la coordinación de quienes impulsan este espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas. Agradeció particularmente el trabajo de la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios (Infoem), Guadalupe Ramírez, así como la participación de las instituciones y especialistas que conforman la Red de Transparencia y Acceso a la Información.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando una agenda ética, moderna y responsable en materia de transparencia, y expresó su deseo de que el encuentro contribuya a fortalecer un Estado de México más abierto, justo y cercano a la ciudadanía.

En el evento estuvieron presentes José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem; Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA); así como José Vicente Meneses Benitez, presidente municipal de San Martín de las Pirámides.