Propone fracción del PRI justicia cívica para todos los municipios de EdoMéx

Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario de PRI presentó una iniciativa para homologar, articular y evaluar la justicia cívica en todos los municipios como una herramienta para contener la violencia y restaurar el tejido social.

En conferencia de prensa, integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, que encabeza Elías Rescala Jiménez, el diputado Mariano Camacho explicó que la propuesta prevé la creación de la Conferencia Estatal de Justicia Cívica como instrumento para fortalecer la seguridad desde la raíz de la convivencia ciudadana.

Lo que se propone es que sea un órgano que permitirá impulsar la justicia cívica a nivel municipal, con el objetivo de garantizar que las y los mexiquenses cuenten con el mismo modelo de atención, mediación y resolución de conflictos. Que los asuntos que tienen que ver con justicia cívica, no se conviertan en un delito, que los mismos sean resueltos mediante la medicación.

Dijo que actualmente, solamente son 10 los municipios realizan dicho sistema y de lo que se trata es que sea en los 125 municipios mexiquenses.

“Impulsar la implementación de la justicia cívica en los municipios de nuestra entidad es una tarea urgente y debe ser estratégica; para lograrlo, es necesario homologar los procesos, capacitar a nuestos jueces cívicos y mediadores, y brindarles herramientas necesarias para cumplir su función con profesionalismo, empatía y transparencia”, explicó el legislador.

En este sentido, puntualizó que prevenir los delitos es el primer paso para frenar la violencia, por ello esta medida permitirá que los conflictos entre vecinos, los problemas en las colonias y las faltas administrativas se resuelvan de manera justa, rápida y pacífica, sin escalar en violencia y peligrosidad.

“Apostamos por un Estado de México más seguro, más justo y más humano, un estado donde la seguridad no solo se garantiza con más patrullas o más detenciones, sino con más diálogo, más empatía y más justicia”.

Explicó el congresista que la Conferencia Estatal de Justicia Cívica estará presidida por la Secretaría de Seguridad e integrada por la Fiscalía, la Consejería Jurídica y los presidentes municipales que encabecen los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública.

Y contará con la participación del Titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, un representante del Poder Legislativo, la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y ciudadanos con prestigio y conocimiento en la materia, como invitados permanentes.

Cabe mencionar que dicha iniciativa que fue presentada en pleno camaral, forma parte de la agenda de seguridad que impulsa el Grupo Parlamentario del PRI durante el actual periodo de sesiones.