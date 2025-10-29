Santiago Simón confía en que vendrán mejores resultados

Toluca, Méx.– Con la mira puesta en la cima del torneo, el argentino Santiago Simón aseguró que el Toluca FC saldrá decidido a ganar en su visita al Atlas, en busca de cerrar la fase regular del Apertura 2025 como líder general.

El lateral escarlata reconoció que la lesión de Alexis Vega ha sido un golpe sensible para el equipo, pero confía en la fortaleza del plantel. “La baja de Alexis es algo duro, pero tenemos un grupo bastante bueno para afrontar estos dos partidos. Esperemos que se recupere pronto y mientras tanto iremos a buscar los tres puntos para quedar arriba de todos”, comentó.

Simón, quien ha sido utilizado por Antonio Mohamed como lateral derecho, lamentó los empates recientes ante Tijuana y Pachuca, resultados que frenaron momentáneamente el paso de los Diablos. “Siempre buscamos la victoria. En Tijuana fue complicado por la cancha sintética y ante Pachuca tuvimos oportunidades que no concretamos, pero toca mejorar en esa fase”, admitió.

Con respecto al duelo ante los Rojinegros, el jugador fue claro: “Queremos ganar y mantenernos en lo más alto. Es importante quedar primeros para lo que viene en la Liguilla, así que tomamos cada partido con la seriedad que merece.”

El argentino también mostró su disposición para adaptarse a cualquier posición, incluso para cubrir la ausencia de Vega: “No tengo problema en jugar donde el técnico me necesite; ya lo he hecho antes, sea de mediocampista, lateral o extremo”.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de que Paulinho logre el tricampeonato de goleo, destacando el compromiso colectivo del grupo. “Sería algo lindo para él, pero todos pensamos primero en el equipo. Lo principal es quedar en lo más alto, después los goles llegan solos.”