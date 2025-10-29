Para bádminton mexicano suma tres preseas en Brasil

Sao Paulo, Brasil.- La selección mexicana de para bádminton regresó este lunes al país, luego de cosechar tres preseas en el Pan Am Championships 2025, que se realizó del 22 al 26 de octubre, en Sao Paulo, Brasil y que formó parte del proceso de clasificación al Campeonato Mundial 2026, que se realizará en el mes de febrero, en Manama, Baréin.

Maximiliano Ávila Sosa, subcampeón de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, quien hizo historia al ganar la primera medalla para México en esta disciplina, en ese certamen, cumplió los pronósticos y consiguió dos preseas, oro en dobles varonil SL3-SL4, al lado del canadiense William Roussy y plata en individual varonil SL4.

Mientras que, María Guadalupe Rojas Pérez consiguió el metal de bronce, en las competencias femeniles individuales SL3. Ambos jugadores acudieron al certamen con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Más allá de las medallas, me quedo con todo lo que representaron: el esfuerzo diario, los entrenamientos duros, los viajes, las lesiones, los momentos de duda y también las risas, el compañerismo y la satisfacción de saber que estoy avanzando”, señaló el jalisciense Maximiliano Ávila.

El seleccionado nacional de 20 años reconoció que cada punto fue una batalla, y cada partido una lección. “Nada de esto sería posible sin el apoyo de las personas que siempre están detrás de mí, mi familia, mis entrenadores, mi equipo multidisciplinario y todas las personas que me impulsan a seguir creciendo”.

Por último, afirmó que este resultado es un paso más en el camino rumbo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

“Este 2025 fue un año bastante bueno, muy productivo, de muchos entrenamientos y esfuerzo, pero al final vemos que todo ha dado su recompensa. Creo que, con la buena participación en este torneo, con los puntos que se logaron, sí clasificaré al Mundial de 2026, será en febrero, cerca de Dubái”, resaltó el subcampeón parapanamericano a la CONADE.

Por su parte, Francisco Javier Orozco, presidente de la Federación Mexicana de Bádminton, consideró que el resultado en este Pan Am fue bueno.

“El estar ahí con dos deportistas en el podio representa que vamos en la ruta correcta para buscar la calificación rumbo a Los Ángeles 2028. Además, aunque los demás no ganaron medalla, están en buen camino, como es el caso de Arturo Zambrano Alejo, de silla de ruedas, que llegó a cuartos de final y también Gerardo Armando Castillo Silos avanzó hasta cuartos de final, entonces si vemos el avance, estuvieron a un paso de poder lograr medalla y eso también es muy positivo”, destacó Javier Orozco a la CONADE.

Con este certamen, la selección de esta disciplina culminó su año competitivo y esperará a que se den a conocer a los clasificados al Campeonato Mundial 2026, programado para el mes de febrero.