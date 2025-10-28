UAEMéx sigue cosechando triunfos en los Nacionales Universitarios 2025

Por: Dioney Hernández

Guadalajara, Jalisco.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) continúa brillando con luz propia en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, al alcanzar un total de 62 medallas, tras una jornada espectacular en la disciplina de pádel.

El representativo verde y oro dominó las canchas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) con una actuación que dejó claro el poder deportivo mexiquense.

Las auriverdes Marifer Noriega Medina y Mariana Costilla Garduño se proclamaron campeonas en dobles femenil, mostrando autoridad en cada punto disputado. Pero la historia no terminó ahí: Costilla Garduño repitió en el sitio de honor, esta vez acompañada por Sergio Daniel Lagunas Sotelo, con quien se adjudicó el oro en dobles mixtos.

El medallero auriverde siguió creciendo gracias a Marifer Noriega Medina y David Emilio Peña García, quienes conquistaron la plata en dobles mixtos, mientras que Diego Fernando Souza Jiménez y Santiago López Valerio sellaron la participación con un bronce en dobles varonil, redondeando una jornada de ensueño para los deportistas universitarios.

Con estos resultados, la UAEMéx ratifica su condición de potencia nacional dentro del certamen organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), demostrando que el trabajo, la disciplina y el espíritu universitario siguen rindiendo frutos.

El contingente mexiquense mantiene la mirada firme en los próximos retos, pues las actividades continuarán este lunes con las pruebas de natación y e-sports, disciplinas en las que la delegación busca seguir ampliando su histórica cosecha y mantener en alto el nombre de la máxima casa de estudios del Estado de México.

Cada medalla representa no solo el esfuerzo individual de los atletas, también el compromiso colectivo de toda una comunidad universitaria que lleva con orgullo el verde y oro de la UAEMéx.