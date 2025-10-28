Participan más de 3 mil en el Medio Maratón Alfeñique 2025

Toluca, Méx.– Una auténtica fiesta deportiva y cultural se vivió en la capital mexiquense con la realización del Medio Maratón Alfeñique 2025, que reunió a más de 3 mil corredores en el corazón de la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la Feria y Festival Cultural Alfeñique.

Desde muy temprano, atletas de todas las edades y categorías, incluyendo participantes de deporte adaptado, se dieron cita frente al Palacio Municipal para recorrer los circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros. En un ambiente de convivencia familiar, los corredores disfrutaron del trayecto por las principales calles del centro histórico, en medio de música, porras y el colorido característico de las festividades de Día de Muertos.

El evento se desarrolló en condiciones de total seguridad, gracias al apoyo coordinado de la Dirección General de Seguridad y Protección, así como de Protección Civil y Bomberos, quienes garantizaron un recorrido sin incidentes.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que la Feria del Alfeñique ha superado todas las expectativas, pues entre exposiciones, conciertos y actividades deportivas, se han reunido casi tres millones de visitantes, cifra que convierte a esta edición en una celebración histórica para la capital mexiquense.

A nombre del alcalde, la directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), Berenice Castro, encabezó la premiación a los ganadores de las diferentes distancias, entregando incentivos económicos y medallas conmemorativas. Esta presea es la primera de una trilogía que se repartirá en las próximas tres ediciones del evento.

Con el Medio Maratón Alfeñique 2025, el gobierno municipal refrenda su compromiso con la promoción del deporte, la salud y la preservación de las tradiciones, fortaleciendo el orgullo y la identidad toluqueña a través de la activación física y la unión social.