Parlamento Ciudadano, fortalece la participación social para legislar: Pliego

Toluca, México.- El diputado Gerardo Pliego Santana inauguró el “Parlamento Ciudadano Abierto para el Combate a la Corrupción y Transparencia 2025”, con el objetivo de fortalecer la participación social en la construcción de políticas públicas que garanticen un gobierno honesto, eficiente y transparente.

En su mensaje de apertura, Pliego Santana destacó que “Este es la casa del pueblo, su casa”, y subrayó que el Poder Legislativo mexiquense, por mandato de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, impulsa mecanismos de parlamento abierto, donde la sociedad civil puede participar activamente en la elaboración de leyes y el combate frontal a la corrupción.

“El combate a la corrupción y la transparencia son pilares para garantizar el desarrollo individual y colectivo, el ejercicio pleno de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones”, afirmó el legislador, al tiempo que llamó a construir una cultura donde “lo público sea verdaderamente público”.

Durante la sesión se desarrollaron 17 participaciones de representantes sociales, académicos y especialistas que abordaron temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la reforma al Sistema Anticorrupción estatal y municipal, la protección de datos personales, así como la corrupción en corporaciones policiacas y gobiernos locales.

Entre las ponencias destacaron las de Luis Gustavo Parra Noriega, sobre la reforma a la Ley de Transparencia; José Guadalupe Luna Hernández, en torno a la armonización normativa en materia de acceso a la información; y Omar Iván Gómez Guzmán, quien propuso ajustes a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Asimismo, se abordaron propuestas como “Mi Dato Seguro: Protección de Datos Personales”, presentada por Leticia Salazar; “La corrupción en las corporaciones policiales municipales”, a cargo de Humberto Ortiz López; y “Guardianes del Futuro: Ley de Transparencia Ambiental y Participación Comunitaria”, expuesta por Nallely Rodríguez Bruno.

Pliego Santana reconoció que las ideas y aportaciones vertidas en este Parlamento serán consideradas para enriquecer futuras reformas legales, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y erradicar las prácticas corruptas que afectan el desarrollo institucional del Estado de México.