Instala Naucalpan Comisión Municipal de la campaña “El poder de Alfabetizar”

Naucalpan, Méx.-El municipio de Naucalpan se suma a la cruzada nacional por el conocimiento, la cultura y la palabra, a través de la campaña “El Poder de la Alfabetizar”, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Para ello, Montoya Márquez instaló la Comisión Municipal de la Campaña, que comentó, en esta reunión se unen voluntades, dado que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar realidades.

Dijo que el municipio se suma con orgullo a esta cruzada con el convencimiento de que no hay formación si no hay educación. Y que ningún proyecto de justicia y cuidado de desarrollo puede sostenerse por sí mismo, sino parte de esta alfabetización plena de su pueblo.

El alcalde mencionó que todavía hay cientos de miles de mexicanas y mexicanos que no han logrado superar el rezago de leer y escribir, y que es una responsabilidad, un compromiso ético, un compromiso moral y de conciencia, porque cada persona que aprende a leer y escribir, gana libertad, gana dignidad, gana voz y cambia su vida.

Montoya Márquez, recalcó que su gobierno se ha propuesto construir un municipio más justo, humano, humanista y solidario. Agregó, que esta comisión no se quedará en un acto protocolario, llegará a ser una estructura viva de coordinación permanente que logre sumar esfuerzos entre el estado, la federación y el municipio, con las escuelas, con los comités vecinales, con los centros comunitarios y también con las empresas socialmente responsables.

Agradeció al gobierno del Estado de México por hacer de la educación una prioridad, que es una maestra excepcional que entiende la sensibilidad de este tipo de problemáticas y de cómo hay que resolverlas, cómo hay que comprometerse.

En el salón Madero, se llevó a cabo la sesión de Instalación de la Comisión Municipal de la Campaña “El poder de Alfabetizar”, a la que asistieron autoridades municipales, así como autoridades educativas del Estado de México.

En esta sesión, fue aprobada la Instalación de la Comisión que tiene como objetivo erradicar el analfabetismo y se enfoca en brindar acceso a la educación como un derecho fundamental y una herramienta para el desarrollo personal y social.

La comisión está compuesta por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación SECTI y los servicios educativos integrados al Estado de México SEIEM y el Ayuntamiento de Naucalpan.