Trabaja Rescala por la seguridad de las familias naucalpenses

Naucalpan, Méx.- Elías Rescala presentó a vecinas y vecinos de las colonias Emiliano Zapata, Santiago Tepatlaxco y San Francisco Chimalpa, en Naucalpan la agenda de seguridad que la bancada del PRI presenta en el Congreso y que fue una de sus promesas de campaña.

El coordinador del Grupo Parlamentario tricolor explicó que se trata de un conjunto de 15 propuestas que cambian el modelo de seguridad para que las familias naucalpenses vivan tranquilas, en un entorno pacífico y con policías dignas, más preparadas y con más facultades.

“El Grupo Parlamentario del PRI, un servidor, propusimos 15 iniciativas en materia de seguridad. Es decir, todo lo que les vine a decir en campaña de la policía de proximidad, del mejoramiento y equipamiento a los policías, de más presupuesto a la Fiscalía, todo se está ya presentando en la Cámara”, compartió Rescala.

Agregó que esta agenda legislativa responde a la demanda más sentida de las y los naucalpenses, que es la seguridad en sus barrios, residenciales y colonias.

Rescala detalló que se han presentado hasta ahora ante el pleno, propuestas para dar facultades a las Policías estatales y municipales para recibir denuncias e investigar delitos, dignificar la carrera policial con mejores sueldos y más prestaciones, profesionalizar a los mandos policiacos y reforzar la figura de policías de proximidad.

Además, para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, iniciativas para sancionar el uso de IA para generar contenido sexual y para crear unidades de policía especializadas en atención a delitos de género.

“Ya tenemos presentadas hoy en día seis de las 15 iniciativas para mejorar la seguridad en el Estado de México, con estoy hoy estamos cumpliendo la palabra al darle prioridad en la Cámara al tema de seguridad para todas y todos ustedes”, dijo el legislador.

En los eventos en los que compartió la presentación de la agenda legislativa en materia de seguridad, el coordinador entregó a vecinas y vecinos tinacos, impermeabilizante, pintura y otros apoyos.