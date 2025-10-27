Ha entregado Chimalhuacán 51 mil apoyos económicos en 240 escuelas

Chimalhuacán, Méx.- Con la entrega de apoyos a 51,551 alumnos de 240 escuelas, el gobierno local concluyó la primera semana del programa “Transformando la Educación 2025”, una estrategia municipal impulsada por la presidenta Xóchitl Flores Jiménez, a través de la cual se fomenta la permanencia escolar y se apoya la economía de las familias.

La jornada del viernes concluyó en la escuela primaria Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en calle Rayito de Luna, barrio Transportistas, donde 834 alumnas y alumnos de ambos turnos recibieron la ayuda económica. En total, durante ese día se atendieron 42 planteles, sumando 10,344 estudiantes beneficiados.

Durante la ceremonia, la alcaldesa Xóchitl Flores recordó que este programa cumple cuatro años consecutivos desde el inicio de su primera administración, en 2022. Subrayó que se trata de un apoyo único entre los municipios, ya que se entrega en efectivo para que las familias puedan destinarlo de manera inmediata a la compra de útiles escolares o uniformes. Asimismo, destacó que este año se incrementaron los montos otorgados, pasando de 400 a 500 pesos en preescolar y de 500 a 600 pesos en primaria y en los Centros de Atención Múltiple.

Flores Jiménez dijo que el barrio Transportistas es uno de los principales beneficiados del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el cual contempla diversas obras y proyectos orientados a mejorar la infraestructura educativa. Además, anunció que la secundaria Lerdo de Tejada, ubicada en esta zona, será ampliada para funcionar como bachillerato en el turno vespertino. De igual forma, recordó que la comunidad también se ha visto favorecida con la instalación de la Universidad Rosario Castellanos, impulsada por el gobierno federal.

El director del plantel, Genaro de la Rosa Aguilar, reconoció el esfuerzo del gobierno municipal al mantener este programa durante cuatro años consecutivos, y subrayó que representa un respaldo real para las y los estudiantes de educación básica.

A su vez, la directora de Educación, Aira Stephany Negrete Cortés, resaltó que este apoyo tiene como propósito aliviar la carga económica de las familias; de igual manera, señaló que busca motivar a niñas, niños y adolescentes a continuar sus estudios con entusiasmo y compromiso. También reconoció el papel esencial de madres y padres en la formación de sus hijas e hijos, pues, afirmó, su acompañamiento y esfuerzo son pilares sobre los cuales se construye un mejor futuro para Chimalhuacán.

Durante el acto, Xóchitl Flores realizó la entrega simbólica del apoyo a un alumno representante de cada grado, acompañada por miembros del Cabildo, por la asesora metodológica de la zona escolar P-206, Angélica María Rangel Paniagua, y el subdirector académico Joel Solís Toribio.