Dictan 17 años de prisión a dos hombres por robo de vehículo en Chimalhuacán

Nezahualcóyotl, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 17 años y 6 meses de prisión contra Maikel Luques Delgado Alexander y Francisco Javier Calleja Ochoa, responsables del delito de robo de vehículo con violencia cometido en el municipio de Chimalhuacán.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2025, cuando la víctima estacionaba una camioneta Nissan X-Trail frente a un local comercial ubicado en la calle Nicolás Bravo esquina con avenida del Peñón, en la colonia San Pablo. En ese momento, los ahora sentenciados se aproximaron para amenazarlo con un arma de fuego y despojarlo de su vehículo.

Según el reporte ministerial, Maikel Luques Delgado fue quien sacó el arma y amagó al conductor, mientras que Francisco Javier Calleja lo jaló de la ropa para obligarlo a descender de la unidad. Acto seguido, ambos huyeron a bordo de la camioneta, pero fueron interceptados por policías municipales tras una persecución derivada del reporte de testigos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación y presentó las pruebas que acreditaron su responsabilidad en el robo.

Tras el proceso judicial, la Autoridad Judicial determinó dictar sentencia condenatoria de 17 años y 6 meses de prisión, además de imponerles una multa económica y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con este fallo, la FGJEM reafirma su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y garantizar justicia a las víctimas en el Estado de México.