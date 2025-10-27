CFE restablece al 100% el suministro eléctrico en zonas afectadas por lluvias en el centro del país

Ciudad de México.– La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio eléctrico fue restablecido al 100% en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, tras las lluvias catastróficas que afectaron al centro-oriente del país entre el 6 y el 10 de octubre.

“Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz”, señaló la empresa estatal en un comunicado, en el que destacó que el restablecimiento total se logró por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para atender la emergencia, la CFE desplegó un amplio operativo técnico y humano, integrado por 1,602 trabajadores, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, seis helicópteros, ocho drones, ocho retroexcavadoras y cuatro cuatrimotos, con el objetivo de rehabilitar la infraestructura eléctrica dañada.

No obstante, la dependencia precisó que su personal permanecerá en las zonas afectadas para llevar a cabo reparaciones definitivas y reforzar las redes de distribución en las comunidades más dañadas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 182,610 estudiantes han regresado a clases presenciales en 2,442 planteles de los estados golpeados por las inundaciones, mientras que 26,105 alumnos de 229 escuelas continúan sus actividades en línea, a fin de garantizar la seguridad y continuidad del aprendizaje.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que el plan de recuperación educativa cuenta con recursos del seguro institucional de Agroasemex, por un monto de 3,200 millones de pesos (aproximadamente 176 millones de dólares), destinados a la rehabilitación de escuelas y reposición de materiales dañados.

De acuerdo con el micrositio oficial del Gobierno de México, las lluvias e inundaciones de hace dos semanas han dejado 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas.

En tanto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que ya se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que habían quedado incomunicadas por los deslaves y daños carreteros.

Con la recuperación del servicio eléctrico y el reinicio de actividades educativas, las autoridades federales destacan que el país entra en una fase de reconstrucción y estabilización, luego de una de las peores emergencias meteorológicas registradas en la región en los últimos años.