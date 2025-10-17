Zinacantepec impulsa el consumo local con la Segunda Expo Venta Agropecuaria y Artesanal

Zinacantepec, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y respaldar a las y los productores del municipio, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros inauguró la Segunda Expo Venta Agropecuaria y Artesanal de Zinacantepec, un espacio dedicado a promover el talento, la productividad y el consumo de productos hechos por manos locales.

Acompañado de autoridades estatales y representantes del sector académico, Vilchis Viveros destacó que este tipo de actividades fortalecen la economía de las familias y abren oportunidades para que los pequeños productores y artesanos puedan comercializar sus productos en mejores condiciones. “Zinacantepec tiene gente trabajadora, amable, con gran talento y vocación productiva.

Esta Expo Venta es una muestra de lo mucho que podemos lograr juntos cuando se brinda el espacio y el impulso adecuado”, subrayó el alcalde.La Expo reunió a 50 expositores locales y 20 de municipios vecinos, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos agropecuarios y artesanales, entre ellos verduras orgánicas, fertilizantes naturales, alimentos procesados, dulces típicos, pequeñas especies y artesanías tradicionales.

Durante la jornada también se llevó a cabo la entrega de 320 paquetes de pollos de postura a familias del municipio, como parte del programa estatal 1+1, que promueve el autoconsumo y la producción familiar para fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la economía doméstica.El evento contó con la presencia de Gonzalo Gabriel Estrada Cervantes, representante estatal de la Procuraduría Agraria; Evelyn Hernández Hernández, funcionaria de la Secretaría del Bienestar en Zinacantepec; y Berenice Muñoz, académica de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMéx.

Estrada Cervantes reconoció la labor del ayuntamiento y reiteró el respaldo de la Procuraduría al sector agropecuario. Además, ofreció un espacio en las instalaciones ubicadas en Francisco Villa 200, donde productores locales podrán vender sus productos todos los martes. “Estos productos nacen de la tierra, del trabajo honesto y dedicado de la gente de Zinacantepec.

Desde la Procuraduría los recibimos con los brazos abiertos y les reiteramos que ahí tienen su casa”, expresó el funcionario.La Segunda Expo Venta Agropecuaria y Artesanal reafirma el compromiso del gobierno municipal por impulsar la comercialización, capacitación y promoción del trabajo local, al tiempo que celebra las raíces, tradiciones y el potencial productivo de Zinacantepec. “El desarrollo de nuestro municipio comienza por el bienestar de su gente”, concluyó el presidente Vilchis Viveros, al refrendar su compromiso de continuar generando espacios que impulsen la economía y el orgullo de las familias zinacantepequenses.