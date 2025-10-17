Sheinbaum regresará a Puebla este fin de semana

*Estará en zonas afectadas y lluvias

Desde Puebla

Puebla, Méx.- Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará nuevamente algunos municipios afectados por lluvias en las Sierras Norte y Nororiental de Puebla.

Y el titular de la secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicó que continúa el plan DN-III-E en las comunidades afectadas por lluvias, con más atención en las zonas que permanecen incomunicadas.