Recibe la SEDENA predio para la Guardia Nacional en Temoaya

Toluca, Méx.- El coronel de infantería José Manuel Becerra Mata, comandante del Vigésimo Quinto Batallón de Infantería, y el teniente coronel ingeniero constructor Fabián Méndez Rodríguez en representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, recibieron de parte la presidenta municipal Berenice Carrillo Macario, la entrega de un predio ubicado en los límites de Ejido de Allende y Ranchería La Loma, donde se construirán las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional.

Dicho proyecto, calificado como histórico, representa un paso decisivo para reforzar la seguridad y la tranquilidad de las familias temoayenses.

Por lo que hicieron la firma del acta de entrega física y material del predio a la SEDENA, que se llevó a cabo en la plaza cívica “Miguel Hidalgo” del municipio de Temoaya.

Carrillo Macario expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por su preocupación en construir una paz humanista, integrando justicia social, inteligencia, coordinación y empoderamiento comunitario con más capacitación y recursos para la Guardia Nacional.

Asimismo, recordó que la entrega-recepción del inmueble destinado a la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional concreta gestiones iniciadas en su momento, hace 5 años, por la entonces presidenta municipal y actual diputada local, Nelly Rivera Sánchez.

El proyecto contribuirá a promover una alianza sólida con la policía municipal, asegurando una presencia constante mediante operativos conjuntos de vigilancia, intercambio de información en tiempo real para prevenir riesgos, patrullajes coordinados y estrategias preventivas para garantizar justicia y equidad social a las 64 comunidades otomíes, dijo.

Mientras que el coronel José Manuel Becerra agradeció a las autoridades auxiliares de Taborda, Ranchería de Lomas, Ejido de Allende y San José Las Lomas por su apoyo y por ser testigos de un paso en la historia de Temoaya, al considerar que la seguridad representa un reto, pero también una oportunidad para hacer de Temoaya y de los municipios circunvecinos un mejor lugar para vivir.