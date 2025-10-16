Ocoyoacac supera meta ambiental con la siembra de 32 mil árboles

Ocoyoacac, Méx.- Con una participación ciudadana sin precedentes, el Gobierno Municipal de Ocoyoacac superó su meta ambiental al sembrar 32 mil árboles durante las Jornadas de Restauración Forestal 2025, rebasando la proyección inicial de 28 mil ejemplares.

La presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, encabezó el cierre de estas jornadas junto con el Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Coapanoaya, en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y el CONALEP El Zarco.

Durante el evento, Valdez Ruiz destacó que estas acciones no solo contribuyen a la recuperación ambiental, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y promueven una cultura de sostenibilidad. Asimismo, anunció el inicio de estrategias de prevención de incendios forestales, entre ellas la apertura de brechas corta fuego para proteger las zonas reforestadas.

Las jornadas de restauración contaron con la participación de instituciones educativas, iniciativa privada, grupos de bikers, jóvenes voluntarios y ciudadanía comprometida, quienes se sumaron a la meta de preservar los recursos naturales del municipio.

“Cuando se trabaja en unidad, los resultados no solo se alcanzan, se superan”, expresó la alcaldesa al reconocer el esfuerzo colectivo que permitió fortalecer los ecosistemas locales y reafirmar el compromiso de Ocoyoacac con el medio ambiente.