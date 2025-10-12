Participación ciudadana es la base de cualquier transformación: Montaño

Atizapán, Méx.- En una gira de trabajo por seis colonias de Atizapán de Zaragoza, Luis Montaño encabezó la instalación de siete casas de liderazgo de Morena, espacios creados para escuchar, dialogar y fortalecer la participación ciudadana desde el territorio.

Sin templetes ni discursos de tribuna, Luis Montaño encabezó la instalación de siete casas de liderazgo de Morena en distintas colonias del municipio, concebidas como espacios permanentes de diálogo, gestión y organización ciudadana.

Durante el fin de semana, Montaño recorrió San Juan Bosco, Lomas de Monte María, Villa de las Palmas, Ampliación Emiliano Zapata, Monte María y UAM, donde sostuvo encuentros directos con vecinas y vecinos que compartieron sus principales inquietudes en materia de servicios públicos, seguridad y desarrollo comunitario.

En cada punto, la consigna fue clara y marcó el tono de la jornada: “Las alianzas se construyen en los territorios, no en los escritorios” dijo el líder social.

Sin papeles ni discursos repetitivos, Montaño destacó que la participación ciudadana es la base de cualquier transformación real. “La política tiene sentido cuando se ejerce cerca de la gente, escuchando sus necesidades y construyendo soluciones colectivas. Estas casas son el inicio de una nueva etapa de organización en Atizapán”, expresó.

Cada casa de liderazgo se convirtió en un punto de encuentro. En San Juan Bosco y Villa de las Palmas, los vecinos señalaron la falta de mantenimiento en calles y luminarias, además de fugas constantes de agua. En Ampliación Emiliano Zapata, se abordó la necesidad de mejorar la seguridad y el alumbrado público, mientras que en Monte María madres de familia solicitaron reforzar la vigilancia cerca de las escuelas para prevenir incidentes.

En la zona de la UAM Atizapán, jóvenes y comerciantes plantearon la falta de espacios recreativos y de convivencia, así como la importancia de generar actividades culturales que fortalezcan el tejido social.