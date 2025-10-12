Movimiento Ciudadano, una alternativa para la ciudadanía, afirmó Ruth Salinas

Por: José Nader/Laura Velásquez Ramírez

Fotografías: Daniel Arriaga/Cielo Torres

Video: Saulo Oros Magno/Joanna Millán/ Gina Jiménez

Toluca, Méx.- En entrevista para Rolando La Entrevista, del periódico El Valle, la diputada local en el Congreso del Estado de México, Ruth Salinas Reyes, compartió que Movimiento Ciudadano (MC) es un partido que se ha convertido en alternativa para la ciudadanía.

La Vicecoordinadora de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que la bancada de la que forma parte, ha participado en importantes iniciativas de ley que están pensadas en forjar un mejor futuro para la población, entre ellas, el Sistema de Cuidados, de Despojo, de Protección a Periodistas y Derechos Humanos. “Iniciativas que son importantes”, señaló.

Involucrada en la política desde sus tiempos estudiantiles, recordó que sus inicios fueron en el extinto partido Convergencia ahora Movimiento Ciudadano (MC), al que se incorporó por sus ideales de democracia, por lo que afirmó que en la actualidad se han convertido en una alternativa para la ciudadanía. “Nosotros en Movimiento Ciudadano hemos puesto nuestros votos con la mayoría cuando ha sido necesario”, indicó.

Ahora como habitante de la capital mexiquense, con una larga preparación profesional y como legisladora preocupada por la situación que atraviesa Toluca, principalmente en materia de baches, puntualizó que no es posible que la ciudadanía pague por los hoyos que azotan la ciudad y el descuido de las autoridades, situación que también se repite a nivel nacional, en el que el sistema carretero está completamente abandonado, por tal motivo su bancada presentó una iniciativa de ley que propone la colaboración entre los tres órdenes de gobierno en el que todos atiendan la problemática.

“Lo que queremos desde la bancada naranja es que llevemos estos temas hasta el Legislativo, muchos se excusan que es un tema estatal, pero los únicos que podemos cambiar las leyes somos los legisladores”, dijo.

Otro tema en discusión, fue la próxima entrada en vigor del Hoy No Circula en Toluca previsto para enero de 2026, en el que por infringir la medida traería sanciones de hasta 4 mil pesos, situación que podría golpear a los ciudadanos. “Siempre hay que cargarle la mano al ciudadano, pero le doy los peores servicios, no hay corresponsabilidad entre lo que te ofrezco y lo que recibo”, apuntó.

“Esta soy yo, este enojo con el que se vive es el que tiene la ciudadanía. Muchos políticos solo lo manifiestan en el discurso, no lo viven. Nosotros lo vivimos”, dijo.

Enfocada en que el periodismo debe ser defendido, subrayó que ha trabajado con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos para que haya certeza y seguridad en el trabajo que desempeñan las y los comunicadores, las y los periodistas quienes su papel está en informar a la ciudadanía.

Sobre el paro en la UAEMéx, indicó que es necesaria una reforma a la institución, una petición legítima, pero está no debe ser en tiempos electorales. “Lo que sí es un hecho que nuestra universidad no volverá a ser lo del pasado y no van a volver a querer saquear a nuestra universidad, pero tiene que establecerse un orden”, dijo.

Recordó que en la bancada del partido naranja, en conjunto con Morena, propusieron una iniciativa para eliminar el despojo en la entidad mexiquense, para que en conjunto se defienda a la ciudadanía; otra iniciativa fue la del derecho al cuidado, que junto con la gobernadora Delfina Gómez dieron paso al sistema de cuidados. “No somos oposición, pero sí una alternativa necesaria”, afirmó.

Enfatizó que los partidos tradicionales cayeron en la incongruencia, pero destacó que Movimiento Ciudadano busca que todos vivan de la mejor forma, “que todos tengan la posibilidad de viajar, de tener un auto”.

Originaria de Ixtlahuaca y orgullosamente egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), reconoció que la institución le brindó un espacio para progresar y tener acceso a más oportunidades, de ahí su compromiso por aportar lo mejor para la institución.

Convencida en promover la paridad y la igualdad de género, dijo que las mujeres y los hombres tienen las mismas virtudes, por ello su equipo está conformado por gente que hace de todo, ya que “la paridad está en todos lados”.

Finalmente, subrayó lo siguiente: “No les he fallado, el honor más alto que tengo de poder estar aquí. Estamos representando causas, se debe dar una rendición de cuentas”, por lo que invitó a la ciudadanía a escuchar su informe de rendición de cuentas el próximo 22 de octubre, en Toluca.

