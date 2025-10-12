Israel liberará a presos palestinos tras confirmar el retorno de rehenes desde Gaza

Jerusalén. El gobierno de Israel anunció que comenzará la liberación de prisioneros palestinos una vez que se confirme el retorno de todos los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, informó este domingo Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos los rehenes, que serán liberados el lunes, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí”, declaró Bedrosian ante medios internacionales.

La vocera precisó que mientras se realiza la verificación e identificación forense de los rehenes, los presos palestinos permanecerán en autobuses listos para partir.

“Tan pronto tengamos la confirmación de que ellos entraron en territorio israelí, los autobuses partirán”, puntualizó.

De acuerdo con la funcionaria, se espera que la liberación de los rehenes se concrete la mañana del lunes 13 de octubre, cuando 20 personas vivas serán entregadas de manera simultánea a la Cruz Roja Internacional y trasladadas en seis u ocho vehículos hacia zonas de Gaza controladas por Israel. Posteriormente, serán trasladadas a la base de Reim, en el sur del país, para reunirse con sus familias.

El acuerdo, alcanzado tras la entrada en vigor de un alto al fuego entre Israel y Hamás el pasado viernes, contempla el intercambio de los últimos rehenes por cerca de 2 mil palestinos detenidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 recluidos por motivos de seguridad nacional.

El primer ministro Benjamin Netanyahu informó el viernes que 20 de los rehenes permanecen con vida y 28 han fallecido. Además, se prevé que como parte del acuerdo se entreguen los restos de un soldado israelí muerto durante el conflicto de 2014 en Gaza.

Este intercambio marca uno de los momentos más delicados y esperados desde el inicio del conflicto reciente, en un intento por reducir las tensiones y avanzar hacia una tregua más estable en la región.