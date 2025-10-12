Disminuyen casos del gusano barrenador en México

Ciudad de México.- Los protocolos de respuesta rápida implementados en México han permitido reducir en 28 por ciento los casos de gusano barrenador del ganado (GBG), de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Como resultado de estas acciones, 7 mil 245 bovinos recibieron tratamiento oportuno y se recuperaron completamente de esta plaga, informó la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

En un comunicado conjunto, se destacó que el diálogo entre los secretarios de Agricultura de México y Estados Unidos, Julio Berdegué y Brooke Rollins, “continúa dando resultados positivos” en la lucha contra el GBG, una de las amenazas más graves para la salud del ganado.

El trabajo coordinado entre ambas naciones se sustenta en el Plan de Acción Conjunto contra el Gusano Barrenador del Ganado, el cual busca fortalecer las medidas de vigilancia, prevención y control en las zonas fronterizas.

La Sader resaltó que esta cooperación binacional garantiza la salud y productividad del sector ganadero en toda Norteamérica, en beneficio de productores y consumidores de ambos países.