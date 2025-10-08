Secretaría de Medio Ambiente estatal reitera puertas abiertas a empresarios de ASECEM

Tlalnepantla, Méx.- “La Secretaría del Medio Ambiente no busca obstaculizar la inversión, sino fomentar proyectos responsables que integren la sostenibilidad como un valor esencial en el desarrollo económico del Estado de México”, expresó el director general para el Territorio Sostenible de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, Nicolás Mendoza Jiménez, ante empresarios de la ASECEM, que encabeza Raúl Chaparro.

Mendoza Jiménez, quien acudió a la reunión de los empresarios, en representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del EdoMéx, dijo: “Nos interesa generar condiciones junto con ustedes para favorecer el cumplimiento de la norma, para poder llevar a cabo los propósitos plasmados en los convenios y fortalecer una interacción constructiva entre gobierno, empresarias y empresarios”.

El funcionario señaló que el Estado de México es la entidad federativa con la mayor aportación al Producto Interno Bruto nacional, por lo que resulta fundamental mantener su dinamismo económico con una visión sustentable que garantice bienestar y oportunidades para los más de 16 millones de habitantes.

Recordó su trayectoria en el sector privado, lo que le permite comprender los retos que enfrentan las y los emprendedores para invertir, generar empleo y contribuir a la derrama económica. Por ello, enfatizó la importancia de mantener canales de comunicación abiertos entre las autoridades y las empresas.

Dijo que la Secretaría del Medio Ambiente tiene las puertas abiertas, “entendemos las vicisitudes por las que atraviesan para emprender y estaremos siempre con la convicción de favorecer las condiciones que les permitan cumplir con la normatividad ambiental y obtener con oportunidad las respuestas que requieran”.

Mendoza Jiménez, transmitió a los empresarios, el saludo y respaldo de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y deseó éxito a las empresarias y empresarios en sus proyectos, destacando que el trabajo conjunto entre gobierno y sector productivo es clave para construir un territorio sostenible.

Durante el evento se firmó un Convenio de Colaboración entre ASECEM y la Secretaría de Medio Ambiente.