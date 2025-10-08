Carretera Toluca-Tejupilco con avance del 33%

Toluca, Méx.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la carretera Toluca-Tejupilco, registra un avance del 33 por ciento.

El titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló los avances en materia de infraestructura carretera, en los que se contempla dicha vialidad que es parte del eje prioritario carretero Toluca-Zihuatanejo.

Precisó que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), este proyecto abarca un diámetro de doce kilómetros, contempla tres entronques en la actualidad y que se están ampliando dos puentes a doce metros, esto significa un avance del 33 por ciento.

Indicó que el plan de infraestructura carretera se divide en Obras de continuidad; Ejes prioritarios; Puentes y distribuidores viales, y la inversión en este concepto, del Presupuesto de Ingresos de la Federación es de 10 mil millones para este año, lo que significan 193 kilómetros.

Cabe destacar que, la obra está a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes fueron designados por sus capacidades técnicas y experiencia en infraestructura. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en enero que se rehabilitará toda la ruta Toluca-Zitácuaro, con énfasis en la ampliación de algunos tramos a tres carriles.