Se actualizarán protocolos para atender manifestaciones y garantizar libertad de prensa en EdoMéx

Toluca, Méx.- El secretario general de Gobierno mexiquense , admitió que hubo fallas en los operativos del 2 de octubre y asegura que el Estado trabaja para evitar excesos policiales en futuras movilizaciones.

En entrevista al terminar su comparecencia ante el pleno camaral de LXII Legislatura mexiquense, dijo que durante la manifestación del pasado 2 de octubre en Toluca “No se cumplieron los protocolos de actuación policial” y anunció que antes de que concluya el año el Gobierno del Estado de México contará con un nuevo protocolo de atención a manifestaciones, el cual busca garantizar la libertad de prensa, el derecho a la protesta y la seguridad tanto de ciudadanos como de elementos policiacos.

“Desafortunadamente hubo algunas circunstancias que no se apegaron a los protocolos; por eso estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación federal y con distintas instancias del Estado para actualizar el protocolo de atención a manifestaciones, incluyendo una versión específica con perspectiva de género”, detalló.

En dicha revisión, colaboran la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y diversos ayuntamientos, con el propósito de establecer reglas claras que eviten abusos y permitan el ejercicio pleno de las libertades civiles.

Aseguró que el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez mantendrá una política de respeto absoluto al trabajo periodístico

“En el Estado de México se debe garantizar la amplia libertad de informar y de cubrir las noticias. Vamos a mantener la libertad de prensa”, aseguró.

En relación con los hechos del 2 de octubre, Duarte Olivares, señaló que el operativo policial buscaba proteger los espacios donde se realizaban la Feria Internacional del Libro y la Feria del Alfeñique, aunque admitió que “fallaron los protocolos” de contención.