CANAPAT condena agresiones durante pasada marcha del 2 de octubre en Toluca

Toluca, Méx.- La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) en el Estado de México expresó su total rechazo a los actos de violencia registrados el pasado 2 de octubre en la ciudad de Toluca, durante las marchas conmemorativas por la masacre de Tlatelolco. En dichos hechos, resultaron agredidos jóvenes, policías y representantes de medios de comunicación.

Odilón López Nava, delegado de la CANAPAT en la entidad, manifestó la postura del organismo ante los disturbios, destacando su solidaridad con los elementos de seguridad pública y con los periodistas que fueron atacados durante la jornada. “Ofrecemos una disculpa social a todas las personas afectadas por estos lamentables sucesos. La violencia no puede tener cabida en una sociedad que aspira a la justicia y la paz”, señaló.

El representante del sector transportista denunció que algunos de los involucrados en los hechos no son auténticos estudiantes, sino individuos que, aprovechando el contexto de la manifestación, generan destrozos y buscan confrontar a la autoridad. “Hay pseudo estudiantes que toman de pretexto una lucha que ni siquiera fue de ellos, para hacer destrozos y amedrentar a la sociedad”, criticó.

López Nava enfatizó la necesidad de que las autoridades actúen conforme a derecho para frenar la impunidad. “El ser estudiantes no les da licencia para cometer actos delictivos y mucho menos para lesionar a personas que sólo hacen su trabajo, como son policías y periodistas”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que, de no tomarse medidas legales adecuadas, este tipo de agresiones podrían repetirse. “Mientras no se actúe apegados a la ley, estos pseudo estudiantes continuarán haciendo fechorías con total impunidad. Nadie está por encima de la ley y hay que hacerla valer”, concluyó.

La postura de la CANAPAT se suma a la de diversos sectores que han condenado los hechos ocurridos durante la conmemoración del 2 de octubre, una fecha históricamente significativa para el país, pero que este año se vio empañada por actos violentos en la capital mexiquense.