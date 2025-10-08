Gobierno de Tlalnepantla y COPARMEX Metropolitano firman convenio para atraer inversiones

Tlalnepantla, Méx.- El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, durante la firma del convenio de colaboración entre la COPARMEX y el Gobierno de Tlalnepantla, para fortalecer la competitividad económica del municipio, atraer inversiones y generar más empleos en beneficio de las familias, del municipio, destacó que este acuerdo busca consolidar una relación de confianza y corresponsabilidad con el sector empresarial, integrado por más de 200 compañías afiliadas a COPARMEX. “Ustedes son quienes arriesgan, generan empleos y atraen inversiones. Nuestro deber es ofrecerles condiciones de certeza y seguridad”, afirmó.

Pérez Cruz señaló que, a un año del inicio de la presente administración federal, se abren nuevas expectativas para la actividad económica y el desarrollo de las comunidades.

En materia de seguridad, informó que 96 elementos de la Policía Municipal han sido dados de baja por no cumplir con su deber, como parte de los esfuerzos por erradicar la corrupción y garantizar la confianza ciudadana.

En su momento el presidente de COPARMEX Metropolitano Estado de México, subrayó que el desarrollo económico es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida. Destacó que la capacitación, la innovación y la vinculación empresarial son pilares que fortalecerán la competitividad regional.

El Subdirector de Promoción Económica, Rafael Valdepeñas, explicó que el convenio sienta las bases para impulsar la inversión, fomentar la generación de empleos dignos y consolidar un municipio productivo y próspero.

Con esta alianza, Tlalnepantla y COPARMEX buscan crear sinergias entre empresarios, sociedad civil y autoridades municipales para detonar el desarrollo económico y social en la región.