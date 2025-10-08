GEM acerca la regularización de la tierra a las familias de Almoloya de Alquisiras

Almoloya de Alquisiras, Méx.- Con el propósito de garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias mexiquenses, se llevó a cabo la apertura del Módulo de Atención para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el municipio de Almoloya de Alquisiras, así como un diálogo con autoridades municipales, encabezado por el Dr. Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y representante personal de la Gobernadora del Estado de México, Mtra. Delfina Gómez Álvarez.

El evento se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde la Presidenta Municipal, Mtra. Brenda Angélica Rivera Abarca, dio la bienvenida a los asistentes y reconoció el esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado de México y el municipio para brindar herramientas que faciliten la regularización de la tenencia de la tierra, impulsando así el bienestar patrimonial de las familias de la región.

Durante el acto, se realizó la entrega simbólica de seis traslados de dominio a beneficiarios del municipio, como parte de las acciones permanentes que el IMEVIS impulsa para promover la seguridad jurídica sobre la vivienda y los predios de los mexiquenses.

En su mensaje, el Dr. Alejandro Tenorio Esquivel destacó que la instalación del módulo forma parte de la estrategia estatal para acercar los servicios del IMEVIS a las comunidades más alejadas, en cumplimiento a la encomienda de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de “llevar la justicia social y la certeza jurídica a todos los rincones del Estado de México”.

El módulo permitirá a la población recibir orientación, iniciar trámites y acceder a servicios de regularización de predios sin tener que desplazarse a otras localidades, fortaleciendo la cercanía institucional y la atención directa a las necesidades patrimoniales de la ciudadanía.

En el presídium también participaron autoridades estatales y municipales, entre ellas el Lic. Jesús Damián García, Coordinador de Delegaciones Regionales del IMEVIS; Lic. Violeta Nova Gómez, Comisionada Territorial Zona VII de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal; y Lic. Juan Carlos Díaz Díaz, Delegado Regional del IMEVIS en Ixtapan de la Sal.

El evento concluyó con el corte de listón e inauguración oficial del módulo, así como la toma de la fotografía institucional con las autoridades asistentes.