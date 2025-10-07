Mi libro es un acto de justicia alternativa para un feminicidio: Jarquín

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- En su libro, “Revelaciones de un Crimen de Estado, Impunidad, Corrupción y Complicidad”, Soledad Jarquín Edgar da conocer a todo lo que se ha enfrentado por más de siete años después del asesinato de su hija María del Sol, quien fue asesinada, junto una candidata de Oaxaca y su chofer.

Con la presencia de la destacada periodista, Sara Lovera; la diputada local, Ruth Salinas Reyes; la periodista, Gabriela Ramírez; y la también periodista, Nohemí Muñoz; la periodista oaxaqueña dijo que el libro que nunca debió haber sido escrito, desafortunadamente tuvo que escribirse por ella misma, donde narra el feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín, para quien, tras siete años, no hay justicia.

Con sentimientos aún encontrados, Jarquín Edgar dijo: “Luego de ver la negativa de castigar a los culpables, escribir el libro significa una justicia social para las víctimas, en este caso para María del Sol”.

Mientras que, en la segunda parte del título “Impunidad, corrupción y complicidad”, denuncia a las autoridades de los tres niveles de gobierno por llevar dos feminicidios, el de María del Sol y el de la candidata a segunda concejal de la coalición PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia municipal de Juchitán, Pamela Itzamaray Terán Pineda, a no tener justicia, al igual que al chófer, Adelfo Guerra Jiménez, quien también murió en el atentado.

Jarquín Edgar dijo que las investigaciones que ha hecho ella misma, la llevaron a concluir que fue un crimen de Estado, un feminicidio de Estado, que surge de la política y la lucha por ganar Juchitán de Zaragoza, un municipio de Oaxaca.

Mientras, la periodista Sara Lovera López, señaló que en este libro la periodista Soledad Jarquín valientemente ha dado a conocer cada uno de los pasos a los que se ha enfrentado para luchar para que se le haga justicia a su hija, María del Sol, y luchar contra un sistema plagado de corrupción y vicios.

En la presentación del libro que fue convocado por la diputada, Ruth Salinas Reyes, de la fracción de Movimiento Ciudadano, señaló que, ella siempre estará pugnando por que se haga justicia en estos casos donde la impunidad no deja que avance y que siempre estará del lado de quien lo necesite.