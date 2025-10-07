Coordinación regional reduce 51.63% el robo de vehículos en el oriente del EdoMéx: Gómez

Ixtapaluca, Méx.- Gracias a la estrategia de seguridad basada en el Mando Unificado y la coordinación interestatal, el robo de vehículos en la zona oriente del Estado de México ha registrado una disminución del 51.63 por ciento, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la Reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, celebrada en el municipio de Ixtapaluca.

A través de redes sociales, la mandataria mexiquense resaltó los avances obtenidos en materia de seguridad en la región, donde la colaboración con entidades vecinas ha sido clave para atender los delitos que más afectan a la población. Gómez Álvarez puntualizó que los encuentros periódicos entre autoridades locales, estatales y federales han permitido dar seguimiento a los acuerdos, medir resultados y replicar buenas prácticas.

“Hoy en la Mesa de Paz, en #Ixtapaluca, continuamos avanzando en materia de la seguridad para la Zona Oriente. Con las acciones conjuntas del Mando Unificado se estima la reducción de 51.63 % en el robo de vehículo, en el periodo de implementación de esta estrategia”, expresó.

La gobernadora reiteró que la implementación del Mando Unificado ha sido fundamental para generar resultados visibles en poco tiempo. “Desde que se implementó el Mando Unificado en el oriente mexiquense se tuvo una reducción del más del 50% en el robo de vehículo”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener espacios de diálogo y trabajo conjunto a través de las Mesas de Paz, donde participan corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Estas reuniones de seguridad de las Mesas de Paz y la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Fiscalía, permiten apuntalar mayor coordinación y enfrentar este tipo de delitos que afectan la región”, explicó.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, también destacó los resultados obtenidos gracias al trabajo conjunto en los últimos meses. El funcionario recordó que han transcurrido poco más de seis meses desde que se puso en marcha la estrategia regional, con resultados contundentes.

“En 194 días que lleva implementando el Mando Unificado, se ha logrado la disminución de robo de vehículos en un 51.63%, se nos informó hoy en la Mesa de Paz, dirigida por la Gobernadora @delfinagomeza en el municipio de #Ixtapaluca. #ElPoderDeServir”, publicó en sus redes sociales.

La reducción en el robo de vehículos representa un avance significativo en una de las zonas históricamente más afectadas por este delito. Las autoridades estatales aseguraron que continuarán fortaleciendo el esquema de coordinación entre municipios y fuerzas de seguridad para mantener la tendencia a la baja y garantizar mayor tranquilidad a las y los mexiquenses.