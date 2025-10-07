Instalan formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial del PJEdomex

Toluca, Méx.- El Poder Judicial del Estado de México dio un paso firme hacia el fortalecimiento de la justicia con la instalación formal del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de garantizar que la labor de las y los juzgadores se mantenga con integridad, responsabilidad y apego a la ley.

Durante la primera sesión ordinaria, la Magistrada Maricela Reyes Hernández, Presidenta del nuevo órgano, destacó que su creación responde a una exigencia ciudadana por instituciones más transparentes y confiables.

“La instalación de este Pleno no sólo representa el inicio de nuestros trabajos, sino también el compromiso solemne de actuar con rectitud, independencia y apego a la Constitución y a la ley. Seremos un Tribunal que privilegiará la prevención, pero también sancionará con firmeza las conductas que atenten contra la dignidad y el deber judicial, con el propósito de fortalecer la confianza social en las instituciones de justicia”, afirmó.

A la sesión asistieron el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García y el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.

Macedo García celebró este hecho como un avance histórico para la institución. Reconoció el trabajo conjunto de quienes integran el Poder Judicial y llamó a mantener la coordinación y el diálogo permanente entre los distintos órganos. “El Poder Judicial está unido y listo para seguir fortaleciendo su función en beneficio de la ciudadanía”, señaló.

Como parte del orden del día, se aprobó el nombramiento de la Magistrada Nancy Flores Mendoza, como representante del Poder Judicial ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México, designación que refuerza el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, Astrid Lorena Avilez Villena rindió protesta como Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial, cargo con el que asumirá la responsabilidad de dar seguimiento a los asuntos y resoluciones del Pleno.