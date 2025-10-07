Comparten listado de días de suministro de agua a colonias que abastece el Cutzamala

Toluca, Méx.- Para que los habitantes de las colonias que son abastecidas de agua potable por el Sistema Cutzamala, el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), publicó el calendario del recurso hídrico para el mes de octubre.

Dicho programa abarca más de 40 colonias entre las que están: Nueva Oxtotitlán, Parques Nacionales, Seminario, Villa Hogar, San Lorenzo Tepaltitlán, Santa Ana Tlapaltitlán, Zopilocalco, Cuauhtémoc, Altamirano, San Luis Obispo, San Miguel Apinahuizco, Santa Bárbara, La Teresona y el Centro Histórico, entre otras.

El calendario marca los días específicos de distribución, que varían de lunes a domingo según cada colonia, con esta organización se pretende brindar el servicio de manera equitativa entre dichas colonias.

El organismo municipal recordó que este cronograma está sujeto a cambios según las condiciones operativas y climatológicas, por lo que exhortó a la población a mantenerse al tanto.

De acuerdo con la calendarización del Sistema Cutzamala, el suministro de agua se realizará de manera escalonada a lo largo de la semana, de lunes a domingo, con excepción de los martes y miércoles.

Los lunes el servicio se distribuirá en colonias como San Luis Obispo, Santa Bárbara, Zopilocalco Norte, Santiago Miltepec parte alta, Progreso, Niños Héroes (Pensiones), Barrio La Teresona I, Barrio La Teresona II y Barrio La Teresona III, así como en comunidades ubicadas en la zona norte del municipio.

Los jueves recibirán agua las zonas de Nueva Oxtotitlán, Parques Nacionales (cuadrantes II, III y IV), Seminario 5ª, 4ª, 2ª y 1ª Sección, Ocho Cedros 3ª Sección, Villa Hogar y Electricistas, además de Lomas Altas, 5 de Mayo, Cuauhtémoc, Américas, Altamirano, Santa Clara y el Barrio del Cóporo.

El viernes se tiene programado el abasto en colonias como San Mateo Apinahuizco (parte baja), Santa Bárbara, La Retama, Salvador Sánchez Colín, Izcalli Toluca, Izcalli IPNEM, Huitzila y Doctores, Universidad y Santa Ana Tlapaltitlán (parte Pino Suárez y 5 de Septiembre), además de San Juan Buenavista y Barrio del Tlacopa.

Por su parte, los sábados el agua llegará a Colonia Vicente Guerrero, Plazas de San Buenaventura, Isidro Fabela 1ª y 2ª Sección, Francisco Murguía, Centro Histórico, Ciudad Universitaria, La Alameda y la Merced, así como Electricistas Locales.

Finalmente, los domingos recibirán suministro colonias como Comisión Federal de Electricidad, Valle Verde y Terminal, Valle Don Camilo, Ferrocarriles Nacionales, Barrio de San Sebastián y La Unión, así como Santa Ana Tlapaltitlán.

Asimismo, se pidió a los habitantes de las zonas abastecidas almacenar agua de forma segura, evitar fugas domésticas y reducir el consumo innecesario, especialmente en actividades como el riego o el lavado de vehículos, para ayudar a mantener la continuidad del servicio durante los próximos meses.