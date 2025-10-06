Instala SEDUI mesas de trabajo para actualizar normatividad urbana en EdoMéx

Metepec, Méx.- Con el propósito de actualizar la normatividad urbana del Estado de México y garantizar que las familias vivan en comunidades bien planeadas, sostenibles y con servicios adecuados, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI) instaló mesas de trabajo con representantes del sector inmobiliario.

Carlos Maza Lara, titular de la SEDUI, afirmó que el diálogo con cámaras, colegios y asociaciones civiles es fundamental para lograr normas que respondan al compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de impulsar viviendas adecuadas y entornos dignos para las y los mexiquenses.

Resaltó que un marco legal actualizado significa menos discrecionalidad, más transparencia y procesos más ágiles, que permitan materializar proyectos con mayor rapidez y certeza tanto para las familias como para los inversionistas.

Las mesas de trabajo serán un espacio de encuentro para proponer, enriquecer y consolidar planteamientos, con la intención de construir una propuesta de reforma consensuada que dé respuesta a las necesidades de la entidad.

En esta instalación participaron representantes de la Dirección General de Operación y Control Urbano, la Coordinación Jurídica y la Comisión de Impacto Estatal (Coime) de la SEDUI, así como de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal.

También estuvieron presentes la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) del Valle de Toluca, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) EdoMéx, la Asociación Mexicana de Urbanistas del EdoMéx, la Comisión de Desarrollo Habitacional, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, además de los Colegios de Arquitectos del Estado de México, de la Zona Oriente y del Sur de la entidad.

Al respecto, se destacó que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha reiterado que la actualización de la normatividad urbana es parte de su compromiso con un desarrollo ordenado, transparente y sostenible, que permita a las familias mexiquenses vivir en comunidades mejor planeadas y con certeza para los inversionistas.