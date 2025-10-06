Firman convenio GEM y CMIC para fortalecer la formación en materia hídrica y ambiental

Metepec, Méx.- La Secretaría del Agua (SAGUA) del Gobierno del Estado de México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Estado de México, firmaron un convenio de colaboración que permitirá formar capital humano especializado para responder a los retos hídricos y ambientales de la entidad.

Concretamente, el acuerdo posibilita que estudiantes del Instituto Tecnológico de la Construcción realicen prácticas profesionales y servicio social en la Secretaría del Agua, además de impulsar programas de certificación para trabajadores de la construcción y personal de la dependencia.

La firma de este acuerdo estuvo a cargo del ingeniero José Arnulfo Silva Adaya, titular de la Secretaría del Agua; y del ingeniero Arnulfo Martínez Sánchez, Presidente del Comité Directivo de la CMIC, Delegación Estado de México.

El Secretario del Agua, destacó que este acuerdo contribuirá al fortalecimiento de la gestión hídrica, la capacitación técnica y la construcción de un futuro sostenible bajo una visión de cuenca integral, para construir capacidades técnicas, multiplicar oportunidades de aprendizaje y generar impactos positivos en las comunidades.

Este esfuerzo se enmarca en los compromisos de la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, de acuerdo con los objetivos del Programa de Desarrollo 2023-2029, orientado a un crecimiento sustentable con justicia social y respeto al medio ambiente.

Durante esta reunión, estuvieron presentes por parte de la SAGUA Margarita del Consuelo Arias Osorio, Directora General de Operación y Obras; y Francisco Aldrete Aguilar, Coordinador Ejecutivo de Reciclagua Ambiental. Por parte de la CMIC, Gustavo Berrelleza Valdez, Secretario del Comité Directivo; Erick Benítez Rivera, Tesorero del Comité Directivo; y Armando González Fernández, Coordinador de Enlace Municipal del Comité Directivo.