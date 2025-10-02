Se activa operativo Alfeñique Seguro en Toluca para generar un ambiente festivo y familiar

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal Ricardo Moreno informó que con motivo de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, se desplegarán 600 elementos de la Policía Municipal de manera permanente, con el objetivo de brindar seguridad a quienes asistan.

Las acciones del dispositivo estarán activas hasta el 4 de noviembre y se concentran en las zonas de mayor afluencia, como el Mercado Juárez y sus alrededores, además de los senderos seguros que conectan con las áreas de estacionamiento designadas para vehículos, motocicletas y bicicletas.

De acuerdo con el Director General de Seguridad y Protección, Jorge Alberto Ayón, se instalarán tres módulos policiales móviles, además de dos torres de videovigilancia que operarán de forma continua durante todo el festival, incluso habrá filtros de seguridad para evitar que ingresen con artefactos que pudieran servir afectar la integridad de los asistentes. Asimismo, estará prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes.

También se tendrá presencia de personal de Bomberos y Protección Civil quienes en coordinación con los elementos de seguridad pública estarán alertas y atentos ante cualquier contingencia.

El alcalde informó que se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano para reforzar la seguridad no solo en el corazón de la celebración, sino en toda la ciudad, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para instalar dos ministerios públicos móviles en las inmediaciones de la Terminal de Toluca, con la finalidad de atender de inmediato cualquier denuncia o situación que pudiera presentarse.

Todo esto con el objetivo de que la fiesta se realice en un ambiente seguro y ordenado, al mismo tiempo que se preserven los avances alcanzados en la reducción de la incidencia delictiva en el municipio.