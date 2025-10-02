Intercambio internacional fortalece proyecto urbano del tren “El Insurgente” en EdoMéx
- 2 octubre, 2025
- Estado de México
- EdoMéx, El Insurgente, proyecto, Toluca
Seúl, República de Corea.– El Gobierno del Estado de México fortaleció el proyecto de transformación urbana en torno al Tren México-Toluca “El Insurgente” mediante la participación en el Intercambio de Conocimientos sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles para Todos, organizado por el Banco Mundial.
La delegación mexiquense, encabezada por Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, compartió y obtuvo aprendizajes clave de Corea, uno de los países con mayor desarrollo en planeación urbana, movilidad y aprovechamiento del espacio público.
El Plan Parcial del Tren México–Toluca contempla programas estratégicos que impactarán directamente en la calidad de vida de la población: ordenamiento territorial, movilidad peatonal, conectividad, medio ambiente, vivienda y agua. Entre los proyectos, destaca la recuperación de más de 80 hectáreas bajo la vía elevada del tren para convertirlas en espacios públicos seguros y sustentables.
La participación en Corea permite integrar las mejores prácticas globales a un plan que ya cuenta con asesoría del Banco Mundial, con la meta de transformar la zona metropolitana del Valle de Toluca hacia 2040 y garantizar un desarrollo urbano ordenado y con sentido social, como ha instruido la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En el encuentro internacional, el Estado de México presentó sus avances y reforzó alianzas que contribuirán a acelerar proyectos en beneficio de las familias mexiquenses.