Intercambio internacional fortalece proyecto urbano del tren “El Insurgente” en EdoMéx

Seúl, República de Corea.– El Gobierno del Estado de México fortaleció el proyecto de transformación urbana en torno al Tren México-Toluca “El Insurgente” mediante la participación en el Intercambio de Conocimientos sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles para Todos, organizado por el Banco Mundial.

La delegación mexiquense, encabezada por Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, compartió y obtuvo aprendizajes clave de Corea, uno de los países con mayor desarrollo en planeación urbana, movilidad y aprovechamiento del espacio público.

El Plan Parcial del Tren México–Toluca contempla programas estratégicos que impactarán directamente en la calidad de vida de la población: ordenamiento territorial, movilidad peatonal, conectividad, medio ambiente, vivienda y agua. Entre los proyectos, destaca la recuperación de más de 80 hectáreas bajo la vía elevada del tren para convertirlas en espacios públicos seguros y sustentables.

La participación en Corea permite integrar las mejores prácticas globales a un plan que ya cuenta con asesoría del Banco Mundial, con la meta de transformar la zona metropolitana del Valle de Toluca hacia 2040 y garantizar un desarrollo urbano ordenado y con sentido social, como ha instruido la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En el encuentro internacional, el Estado de México presentó sus avances y reforzó alianzas que contribuirán a acelerar proyectos en beneficio de las familias mexiquenses.