NFL anuncia su regreso a México para el 2026

Ciudad de México.- La NFL volverá a México en 2026. Así lo confirmó Roger Goodell, comisionado de la liga, durante la conferencia Leaders in Sport en Londres, donde aseguró que la Ciudad de México seguirá siendo parte esencial de la estrategia de internacionalización de la organización.

“Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma”, declaró Goodell, subrayando que la liga busca expandirse hacia nuevos horizontes, más allá de Europa y América.

El regreso marcará un capítulo especial en la relación de México con la NFL, misma que comenzó en 2005 con el histórico duelo entre Cardinals y 49ers en el Estadio Azteca. Desde entonces, el coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de cinco encuentros oficiales de temporada regular, todos ellos con entradas multitudinarias. El más reciente se disputó en noviembre de 2022, con la contundente victoria de San Francisco 38-10 sobre Arizona.

La liga atraviesa una etapa de crecimiento sin precedentes: en 2025 alcanzará un récord de siete partidos internacionales y el objetivo es duplicar la cifra hasta 16 en los próximos años. Países como Brasil, Alemania, Irlanda y España ya han recibido juegos, y próximamente se sumarán Australia y Asia.

Para México, el anuncio no solo representa el regreso de un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad de reafirmar su importancia dentro del mapa global de la NFL. El respaldo de franquicias emblemáticas lo confirma: Jerry Jones, propietario de los Cowboys, aseguró que la afición mexicana “es única y merece partidos de temporada regular”. Por su parte, John Lynch, gerente general de los 49ers, recordó la pasión vivida en 2022 como “una experiencia inolvidable”.

Con diez equipos que cuentan con derechos de mercado en México, entre ellos Cowboys, Raiders, Steelers, Chiefs y 49ers, la expectativa es que el 2026 marque un nuevo punto de encuentro entre la NFL y una de sus aficiones más leales en el mundo.