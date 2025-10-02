Luis Carlos López rompe récord y gana oro en Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Nueva Delhi, India.- El seleccionado mexicano de los Juegos Paralímpicos París 2024, Luis Carlos López Valenzuela rompió el récord del Campeonato Mundial de Para Atletismo en la final de lanzamiento de disco F37 y se coronó con un registro de 56.59 metros, en Nueva Delhi 2025, justa que se realiza en India.

El sinaloense mejoró la marca anterior de 55.71 metros, que tenía 12 años vigente, en el segundo de sus seis lanzamientos. En la misma prueba Bryan Leonel Enríquez concluyó en el peldaño 12, con un registro de 41.47m.

“La verdad es que me esperaba el oro, pero no esperaba romper el récord del campeonato, estoy muy emocionado con la marca que se impuso en el evento. Es un nuevo comienzo para el nuevo ciclo paralímpico y estoy con muchas más ganas de empezar, creo que todo el esfuerzo que se ha hecho valió la pena”, compartió el ahora campeón mundial, al finalizar su competencia.

En otros resultados, la multimedallista paralímpica María de los Ángeles Ortiz Hernández se acercó al podio de honor, luego de concluir en el cuarto lugar en la final de impulso de bala F57, con un registro de 10.15 metros, su mejor marca de la temporada, que hizo válida en su segundo intento.

En lanzamiento de clava F51, el paralímpico Mario Santana Ramos Hernández se quedó a un paso de las medallas, luego de cerrar en la cuarta posición, con una marca de 28.50 metros, en una final en la que la lluvia se hizo presente.

Con estos resultados, México acumula hasta el momento seis preseas en el certamen: tres medallas de oro, una insignia de plata y dos bronces. Las competencias del Campeonato Mundial Nueva Delhi 2025 continuarán hasta el 5 de octubre.