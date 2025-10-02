México Sub-20 mantiene invicto en la Copa del Mundo tras empate ante España

Santiago, Chile.- Con carácter, determinación y el olfato goleador de Gil Mora, la Selección Mexicana Sub-20 rescató un empate 2-2 frente a España en el Estadio Nacional de Santiago, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Mundial de la categoría.

El encuentro comenzó con polémica al minuto 10, cuando el árbitro señaló un penal en contra del Tricolor por una supuesta falta de José Pachuca. La decisión encendió la protesta mexicana, y el entrenador Eduardo Arce hizo uso de la tarjeta verde. Tras la revisión en el VAR, la jugada fue revertida y el marcador permaneció sin movimiento.

Ese aviso despertó a los mexicanos, que tomaron confianza y abrieron el marcador al minuto 32. Alexéi Domínguez se combinó con Gil Mora, quien dentro del área definió con serenidad para el 1-0. La ventaja, sin embargo, duró poco. Antes del descanso, Pablo García sorprendió con un disparo de media distancia que superó a Emmanuel Ochoa y puso el empate 1-1.

En el complemento, la “Rojita” se adelantó gracias a un penal ejecutado con potencia por Iker Bravo, que puso contra las cuerdas al equipo azteca. Lejos de rendirse, México adelantó líneas y buscó el empate con insistencia.

La recompensa llegó en la recta final: Gilberto Mora, figura indiscutible de la noche, firmó su doblete con un disparo cruzado que selló el 2-2 definitivo. Con ello, Mora se unió a la corta lista de futbolistas mexicanos que han marcado dos goles en un mismo partido de Copa Mundial Sub-20.

El empate deja a México con dos puntos en el Grupo C y la posibilidad intacta de clasificar a la siguiente ronda. El próximo sábado enfrentará a Marruecos en un choque decisivo, mientras que España medirá fuerzas ante Brasil.