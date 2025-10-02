Detienen a cinco sujetos por robo de vehículo con violencia

Redacción

Redacción 2 octubre, 2025

2 octubre, 2025 Policía

Policía EdoMéx, FGJEM, Toluca

EdoMéx, FGJEM, Toluca 0 Comments

Toluca, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cinco individuos identificados como José Eduardo “N”, alias “El Jaime”; Esteban “N”, alias “El Sebas”; Kevin Antonio “N”, alias “El Ken”; Carlos Manuel “N”, alias “El Caver” y Brandon Tadeo “N”, alias “El Monas” y/o “El Güero”, quienes eran considerados objetivos prioritarios dentro de la estrategia para el combate de robo de vehículos.

Los detenidos son integrantes de una organización delincuencial autodenomidada “Every Body” y que se encuentra relacionada con diversos delitos, entre ellos el robo de automóviles con violencia en diversos municipios del Estado de México, y de los cuales, esta Fiscalía ha detenido al menos a 11 de sus miembros, debilitando así su estructura.

Los mandatos judiciales en contra de estos sujetos fueron cumplimentados por elementos de la Policía de Investigación, quienes, en una primera acción, ejercieron la acción penal en contra de Kevin Antonio “N”, Brandon Tadeo “N” y José Eduardo “N”, al momento en que viajaban a bordo de una camioneta azul y una motocicleta negra con vivos azules, al momento que realizaban un intercambio de dinero por envoltorios de hierba verde, con las características de la mariguana; asegurándoles además un arma de fuego tipo revólver.

En otro momento fue posible la detención de Esteban “N” y de Carlos Manuel “N”, cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta color naranja, sin placas de circulación, cuyos medios de identificación no correspondían con el marcaje de la planta armadora; además les fueron encontradas 16 bolsas transparentes y un cigarrillo que en su interior contenía hierba aparentemente mariguana.

De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por esta Fiscalía, dichos sujetos estarían relacionados con el robo de vehículos ocurridos en los meses de enero, julio y septiembre de este mismo año, por lo que se inició la investigación correspondiente.

A través del análisis de la incidencia y trabajos de investigación de campo y gabinete, la Fiscalía ha logrado identificar el patrón delictivo de esta agrupación, la cual estaría relacionada con el robo de vehículos con violencia, principalmente de las marcas Nissan, Mazda, Volkswagen, Toyota y motocicletas Yamaha, con zona de operación en los municipios de Ecatepec y Tlalnepantla, unidades que una vez robadas eran trasladadas a las inmediaciones a la Ciudad de México, en donde otras personas les pagaban por cada una de ellas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.