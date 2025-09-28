SMSEM, presente en los informes regionales de la Gobernadora Delfina Gómez

Toluca, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), encabezado por Jenaro Martínez Reyes, acompañó a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus informes de gobierno regionales realizados en Temascaltepec, Atlacomulco y Texcoco, donde se congregaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y cientos de maestras y maestros de la entidad.

Con la presencia del SMSEM -encabezado por su Secretario General, el Comité Ejecutivo Estatal y Comisiones especiales- en estos actos, la organización sindical más grande del Estado de México reafirmó que su voz está presente en los espacios de mayor relevancia política y social, representando a más de 100 mil docentes que sostienen día a día el Subsistema Educativo Estatal.

El dirigente sindical reiteró que acompañar a la mandataria significa fortalecer un diálogo respetuoso en el que las maestras y maestros son el centro. “Estar aquí es un recordatorio de que el magisterio tiene representación, respaldo y fuerza organizada”, expresó Martínez Reyes durante su presencia en Texcoco.

En cada informe regional, la Gobernadora reconoció el trabajo docente como motor de transformación social y refrendó su compromiso de mantener cercanía con los maestros. “Quiero saludar en especial a los docentes del SMSEM (…) no es casualidad que aquí el día de hoy me encuentre en Texcoco, en mi casa y con mi gente”, señaló la mandataria mexiquense al arrancar su mensaje en su municipio de origen y rodeada por sus compañeros de profesión.

El SMSEM, por su parte, ratificó que cada gestión, cada negociación y cada acuerdo que beneficie a los profesores, encontrará al sindicato acompañando y vigilando su cumplimiento.

La presencia de Jenaro Martínez en los tres informes regionales ratifica que el magisterio mexiquense no solo está en las aulas, también está en los espacios donde se toman decisiones que impactan directamente en su futuro.