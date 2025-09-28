Implementa gobierno de Naucalpan sistema anticorrupción en áreas medulares del Ayuntamiento

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya y el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del EdoMéx y Municipios, Víctor Romero firman un convenio para lograr la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC), en Naucalpan.

Dijo que este será una herramienta clave para poder detectar y prevenir la corrupción, así como fortalecer la perspectiva ética e integridad en los servidores públicos.

Durante la firma del convenio, el alcalde destacó que, en su gobierno se implementará este sistema, en diversas áreas como la Contraloría, Desarrollo Económico, Secretaría del Ayuntamiento, entre otras para combatir este lastre.

Este modelo, se aplicará de manera inicial en el Departamento de Ventanilla Única de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico del municipio. Además, permitirá identificar, atender y evitar que los hechos de corrupción lleguen a materializarse en las diversas instancias de gobierno.

Montoya Márquez explicó que, la administración a su cargo implementa la creación de la Policía Ética, que es una figura innovadora, que plantea que los ciudadanos tengan una defensoría activa, que se despliegue en el territorio y también en la administración, para apoyar y acompañar a las personas que sientan abusos por parte de las y los funcionarios públicos, principalmente por parte de seguridad pública y que puedan recurrir a esta instancia.

Con el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el Sector Público se desarrollarán actividades de seguimiento y monitoreo a través del Sistema de Gestión de Riesgos de Corrupción (SIGERIC), donde se registra y analiza su avance durante un año.

Por su parte, el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, dijo que este tipo de convenios, se ha celebrado con el Tribunal Electoral del Estado de México y diversos municipios, y reconoció la labor del alcalde por la implementación de la Policía Anticorrupción.

Destacó que se trata de un modelo de gestión de riesgos de corrupción para prevenir, contener y evitar que se materialice un daño, y agregó que el problema de la corrupción lacera, lastima la economía, los derechos humanos, la competitividad, la seguridad e inclusive a las personas en su integridad.