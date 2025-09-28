Refrenda De la Rosa su apoyo a familias afectadas por las lluvias

Nezahualcóyotl, Méx.- En pocas horas, la lluvia registrada en Nezahualcóyotl superó lo habitual de un mes, dejando afectaciones en 14 zonas de la localidad. Hasta el momento, cinco de estas áreas ya no presentan encharcamiento, pero persiste la saturación en drenes importantes como Río de los Remedios, Río de la Compañía, Dren Xochiaca y el drenaje profundo, lo que dificulta desalojar el agua estancada en varias colonias. Así lo estableció la diputada local Carmen de la Rosa Mendoza, quien refrendó su compromiso de apoyo a las familias afectadas por las inundaciones.

La legisladora explicó que, aunque los trabajos de los váctor ayudan a extraer agua, ésta vuelve a acumularse debido a la saturación de los drenes. “No es sencillo resolverlo de inmediato, pero estamos haciendo todo lo posible para que las familias puedan recuperar la normalidad en sus hogares”, señaló.

Desde la noche del sábado, más de 1,500 personas, entre trabajadores del ayuntamiento encabezados por el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo y voluntarios de la organización de la diputada, trabajan coordinadamente para ayudar a las familias, sacando el agua de sus casas y realizando labores de limpieza.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar transitar por calles con encharcamientos profundos, especialmente en zonas donde los drenes están saturados y el agua tarda en retirarse.

De la Rosa destacó que la colaboración ciudadana ha sido clave para acelerar las labores de limpieza y mitigación de los daños, y reiteró su compromiso de apoyar a los vecinos hasta que la situación se normalice.

Entre las colonias más afectadas se encuentran Las Águilas, Metropolitana Segunda y Tercera Secciones, Vicente Villada, Loma Bonita y Ciudad Lago, entre otras, donde las brigadas continúan trabajando para prevenir mayores daños en viviendas y comercios.

El alcalde, Cerqueda Rebollo, señaló que el personal del ayuntamiento se mantendrá en las zonas críticas hasta que el nivel de agua disminuya y se restablezca la normalidad en las calles.

Vecinos de las colonias afectadas agradecieron la rápida respuesta de las autoridades y la organización de la diputada, resaltando la importancia de la coordinación entre gobierno y sociedad para enfrentar contingencias como ésta.

La legisladora concluyó que seguirán atendiendo cada reporte de encharcamiento, y llamó a la población a mantener precaución y solidaridad ante situaciones de lluvia intensa.