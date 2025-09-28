Inaugura Lupita Díaz la Feria Ixtlahuaca 2025 en honor de San Francisco de Asís

Ixtlahuaca, Méx.-“Hoy es un día muy especial, un día que esperamos con mucha emoción para nuevamente reunirnos en familia, como pueblo orgulloso de nuestras raíces, para dar inicio a la Feria de Ixtlahuaca 2025”, señaló la presidenta municipal de Ixtlahuaca, Guadalupe Díaz Avilez, al inaugurar.

“Como presidenta municipal de Ixtlahuaca, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta celebración que da lo mejor de nuestra cultura y tradiciones. Pero no es solamente para Ixtlahuaca, sino también conmemoramos al Santo patrón de Ixtlahuaca, que es San Francisco de Asís, que nos une como pueblo Ixtlahuaquense”, abundó.

La alcaldesa dijo que más allá de estar siempre presentes en la iglesia, se debe de rescatar ese amor al prójimo, “como nos ha señalado el párroco de la iglesia, Juan Carbajal, de hacer un bien a la sociedad”, expresó.

En estos días, dijo, hemos disfrutado de momentos maravillosos, con gran emoción vivimos el certamen de la Reyna Mazahua; que los recuerda con mucho orgullo nuestras raíces. También celebramos el certamen de coronación de nuestra reina de la feria. Disfrutamos de la lucha libre, y nos esperan muchas sorpresas más, como conciertos, eventos, culturales y deportivos, artísticos, que harán cada día de la feria inolvidable.

“La feria es tradición, es identidad, pero también es convivencia, es la oportunidad de reunirnos como comunidad, para compartir, disfrutar y fortalecer los lazos que nos unen; hay diversión para todas las edades, hay espacio para la cultura, para la música para la gastronomía, y que recordemos y sentirnos orgullosos de esta tierra que somos”, refirió.

Diaz Avilez, resaltó el tejido de la portada que desfilará por todo Ixtlahuaca e invitó a acudir a la Feria de Ixtlahuaca, en honor a San Francisco de Asís.