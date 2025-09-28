Nancy Valdez supervisa acciones de apoyo a familias afectadas en San Pedro Cholula, Ocoyoacac

Ocoyoacac, Méx.- La presidenta municipal de Ocoyoacac, Nancy Valdez Ruiz, realizó este domingo un recorrido por las calles de San Pedro Cholula para supervisar y coordinar las acciones de apoyo en favor de las familias afectadas en la comunidad.

Acompañada por personal de Gestión Integral de Riesgos, Seguridad Pública y distintas áreas del Ayuntamiento, la alcaldesa verificó la instalación de 25 letrinas y 24 tinacos en puntos estratégicos, con el fin de garantizar condiciones dignas y acceso al agua potable.

Durante su visita, Valdez Ruiz escuchó directamente las inquietudes de las y los vecinos, comprometiéndose a brindar atención con cercanía y responsabilidad. Además, se informó que los servicios médicos permanecerán activos de lunes a domingo, con visitas domiciliarias para personas en situación de mayor vulnerabilidad.

En coordinación con Protección Civil y la Dirección de Agua Potable, continúan los trabajos de extracción de agua mediante bombas tipo Thompson, con un flujo de más de 600 litros por segundo, lo que ha permitido reducir riesgos y avanzar en el desalojo del agua acumulada.

La zona también cuenta con una unidad de emergencia disponible de forma permanente, lista para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

“Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera unida y cercana a la ciudadanía para enfrentar juntos los retos y salir adelante”, señaló la administración local.