Gobierno estatal refuerza atención tras intensas lluvias en el oriente mexiquense

Ecatepec, Méx. – Ante las intensas lluvias registradas el pasado sábado por la tarde-noche, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, instruyó a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mantener una vigilancia permanente y desplegar acciones inmediatas para atender las afectaciones en diversos municipios del oriente del estado.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexiquense reconoció la labor del Grupo Tláloc y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia relacionada con encharcamientos o inundaciones. “Tras las intensas lluvias registradas ayer por la tarde-noche, instruí a la Comisión del Agua Edomex, brindar atención inmediata. Reconozco su labor y entrega, siendo ejemplo de #ElPoderDeServir. Invito a la ciudadanía a reportar encharcamientos al 800 201 2489 (Valle de México) o al 800 201 2490 (Valle de Toluca)”, escribió.

La CAEM, a través del Grupo Tláloc, desplegó personal y maquinaria especializada en Ecatepec, La Paz, Nezahualcóyotl, donde se registraron severos encharcamientos y problemas de drenaje debido a las precipitaciones, además que en Lerma se habilitó un campamento.

En el municipio de Ecatepec, se atendieron puntos críticos como la Avenida Nacional, donde se utilizó un equipo de presión-succión para abatir los niveles de agua a la altura de la estación Hidalgo. En la colonia Jardines de Morelos, se levantaron tapas de pozos de visita y se retiraron residuos que obstruían el paso del agua. Otro punto intervenido fue Avenida Tero, en Rinconada de Aragón, donde el Grupo Tláloc mitigó encharcamientos que afectaban tres carriles, permitiendo el restablecimiento del tránsito vehicular.

En La Paz, el apoyo incluyó 15 elementos del Grupo Tláloc y tres equipos especializados de bombeo que atendieron el Hospital del IMSS No. 53 y el DIF municipal, donde se continúan las labores de limpieza de vialidades. Además, se realizaron trabajos de rebombeo en el cárcamo de la cabecera municipal y se mantiene bajo vigilancia el cárcamo Valle de los Pinos para reducir los niveles de agua en las colonias Unidad Habitacional Tepozanes y La Floresta.

En Nezahualcóyotl, el Cárcamo de Bombeo Villada opera a su máxima capacidad para reducir los niveles de agua en la Avenida Vicente Villada y en la colonia Las Águilas, donde también operan cuatro equipos de presión-succión, uno de bombeo, un camión cisterna y ocho elementos de Grupo Tláloc. En la colonia Reforma, los encharcamientos ya fueron completamente suprimidos y las brigadas de limpieza han comenzado el retiro de lodo y basura acumulada.

En el municipio de Lerma, se instaló un campamento operativo con 15 elementos, un camión de volteo, una retroexcavadora y equipos de rebombeo. Las tareas se concentran en drenar agua hacia el río Lerma y abrir zanjas desaguadoras que permiten el descenso del nivel por gravedad.

La CAEM confirmó que se mantiene en alerta y activa para responder ante cualquier situación derivada de las lluvias. Asimismo, reitera que los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI) a través de las líneas de atención habilitadas: 800 201 2489 (Valle de México) y 800 201 2490 (Valle de Toluca).

El Gobierno del Estado de México refrendó su compromiso con el bienestar de la población, al implementar acciones coordinadas y rápidas para mitigar los efectos del clima y garantizar la seguridad en vialidades, viviendas e instituciones públicas.